الصحبي بكار: الي موش مقتنع بمسار 25 جويلية مايحبش تونس


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 09:58 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أثار الإعلامي الرياضي في قناة تونسنا الصحبي بكار جدلا بعد ان قال بأن الرافضين لمسار 25 جويلية "ما يحبشو تونس وغير وطنييين".
وأضاف الصحبي بكار في البرنامج الذي استضاف فيه وزير الشباب والرياضة كمال دقيش " قولو عني "نطبل للرئيس لكن هذه هي الحقيقة".
...

وعلقت المحامية سنية الدهماني على كلام الصحبي بكار قائلة " بكار يشطح على طبلة ونص وهو طبال كبير وهذا امر خطير وسياسة التخوين غير مقبولة".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241563

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 23 Février 2022 à 10h 08m |           
CE BONHOMME AVANCE DES PROPOS DANGEREUX, IRRESPONSABLES ET SEDITIEUX...

AU RISQUE DE DIVISER ENCORE PLUS LES TUNISIENS !



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