الصحبي بكار: الي موش مقتنع بمسار 25 جويلية مايحبش تونس

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أثار الإعلامي الرياضي في قناة تونسنا الصحبي بكار جدلا بعد ان قال بأن الرافضين لمسار 25 جويلية "ما يحبشو تونس وغير وطنييين".وأضاف الصحبي بكار في البرنامج الذي استضاف فيه وزير الشباب والرياضة كمال دقيش " قولو عني "نطبل للرئيس لكن هذه هي الحقيقة".وعلقت المحامية سنية الدهماني على كلام الصحبي بكار قائلة " بكار يشطح على طبلة ونص وهو طبال كبير وهذا امر خطير وسياسة التخوين غير مقبولة".