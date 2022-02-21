القضاء يصدر حكمه على النائبة السابقة فاطمة المسدي


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 10:38 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الجمعة بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق النائبة السابقة فاطمة المسدي وذلك في القضية التى رفعتها عليها حركة النهضة من أجل تهم الادعاء بالباطل حول تصريحات المسدي اتهمت فيها الحركة المذكورة بالضلوع في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر .

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