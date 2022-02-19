المليكي: لم يتم الاعداد الجيّد لزيارة الرئيس لبروكسيل ...و لقاءاته بالوفود تمت في الاروقة وفي مشرب قصر المؤتمرات

كشف النائب في البرلمان حاتم المليكي في مداخلة على قناة حنبعل أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لم تكن مبرمجة في مؤتمر بروكسل.
وأضاف المليكي " اسم قيس سعيد لم يكن موجودا في القمة وقد حضر في اللحظات الاخيرة لذلك لم توفر له لجنة التنظيم قاعة لاستقبال الوفود".
وأكد المليكي أن لقاءات الرئيس تمت في الاروقة وفي المشرب بتدخل من السفير التونسي في بروكسيل.
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عاد مساء أمس الجمعة، إلى تونس إثر مشاركته في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل.
وكان رئيس الجمهورية شارك عشية أمس ببروكسيل، في أشغال حلقة النقاش حول محور "التعليم والثقافة والتكوين المهني والهجرة والتنقل"، المنعقدة في إطار أعمال هذه القمة.
وقد أجرى رئيس الجمهورية، الجمعة، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، محادثات ولقاءات مع عدد من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الافريقي. والتقى، في هذا الإطار، كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا متسولا ، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز و المستشار النمساوي كارل نيهامر و محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر
وأضاف المليكي " اسم قيس سعيد لم يكن موجودا في القمة وقد حضر في اللحظات الاخيرة لذلك لم توفر له لجنة التنظيم قاعة لاستقبال الوفود".
وأكد المليكي أن لقاءات الرئيس تمت في الاروقة وفي المشرب بتدخل من السفير التونسي في بروكسيل.
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عاد مساء أمس الجمعة، إلى تونس إثر مشاركته في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل.
وكان رئيس الجمهورية شارك عشية أمس ببروكسيل، في أشغال حلقة النقاش حول محور "التعليم والثقافة والتكوين المهني والهجرة والتنقل"، المنعقدة في إطار أعمال هذه القمة.
وقد أجرى رئيس الجمهورية، الجمعة، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، محادثات ولقاءات مع عدد من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الافريقي. والتقى، في هذا الإطار، كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا متسولا ، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز و المستشار النمساوي كارل نيهامر و محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر
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