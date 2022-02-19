قائمة الطبوبي تفوز في انتخابات المؤتمر 25 للمنظمة الشغيلة

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حققت قائمة الوحدة والاستقلالية والنضال برئاسة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي فوزا كاسحا بحصولها على كامل مقاعد المكتب التنفيذي وعددها 15 مقعدا وذلك ضمن أشغال المؤتمر 25 للمنظمة الشغيلة المنعقد بصفاقس.نور الدين لطبوبي: امين عامفاروق العياري: امين عام مساعد مسؤول عن النظام الداخليمنعم عميرة أمين: عام مساعد مكلف بالمالية والإدارةهادية العرباوي: امين عام مساعد مسؤول عن العلاقات العربية والدوليةسامي الجوهري: امين عام مساعد مسؤول عن الإعلام والنشرحفيظ حفيظ: امين عام مساعد مسؤول عن الشؤون القانونيةمحمد الشعبية: امين عام مساعد مسؤول عن الوظيفة العموميةصلاح الدين السالمي: امين عام مساعد مسؤول عن الدواوين والمنشئات العموميةالطاهر بربارب: امين عام مساعد مسؤول عن القطاع الخاصانور بن قدور: امين عام مساعد مسؤول عن الدراسات والتوثيقسهام بوستة: امين مساعد مسؤول عن التكوين النقابي والانشطة الثقافيةعثمان الجبالي: امين عام مسؤول عن الحماية الاجتماعية غير المنظمسمير الشفي: أمين عام مسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعياتمحسن اليوسفي: امين عام مسؤول عن مؤسسات الإتحاد والتغطية الاجتماعية والتضامنعبد الله العشي: امين عام مسؤول عن الهجرة التونسيين بالخارج.