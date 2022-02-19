قائمة الطبوبي تفوز في انتخابات المؤتمر 25 للمنظمة الشغيلة

حققت قائمة الوحدة والاستقلالية والنضال برئاسة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي فوزا كاسحا بحصولها على كامل مقاعد المكتب التنفيذي وعددها 15 مقعدا وذلك ضمن أشغال المؤتمر 25 للمنظمة الشغيلة المنعقد بصفاقس.
وتم توزيع المهام كالتالي:
نور الدين لطبوبي: امين عام
فاروق العياري: امين عام مساعد مسؤول عن النظام الداخلي
منعم عميرة أمين: عام مساعد مكلف بالمالية والإدارة
هادية العرباوي: امين عام مساعد مسؤول عن العلاقات العربية والدولية
سامي الجوهري: امين عام مساعد مسؤول عن الإعلام والنشر
حفيظ حفيظ: امين عام مساعد مسؤول عن الشؤون القانونية
محمد الشعبية: امين عام مساعد مسؤول عن الوظيفة العمومية
صلاح الدين السالمي: امين عام مساعد مسؤول عن الدواوين والمنشئات العمومية
الطاهر بربارب: امين عام مساعد مسؤول عن القطاع الخاص
انور بن قدور: امين عام مساعد مسؤول عن الدراسات والتوثيق
سهام بوستة: امين مساعد مسؤول عن التكوين النقابي والانشطة الثقافية
عثمان الجبالي: امين عام مسؤول عن الحماية الاجتماعية غير المنظم
سمير الشفي: أمين عام مسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات
محسن اليوسفي: امين عام مسؤول عن مؤسسات الإتحاد والتغطية الاجتماعية والتضامن
عبد الله العشي: امين عام مسؤول عن الهجرة التونسيين بالخارج.
وتم توزيع المهام كالتالي:
نور الدين لطبوبي: امين عام
فاروق العياري: امين عام مساعد مسؤول عن النظام الداخلي
منعم عميرة أمين: عام مساعد مكلف بالمالية والإدارة
هادية العرباوي: امين عام مساعد مسؤول عن العلاقات العربية والدولية
سامي الجوهري: امين عام مساعد مسؤول عن الإعلام والنشر
حفيظ حفيظ: امين عام مساعد مسؤول عن الشؤون القانونية
محمد الشعبية: امين عام مساعد مسؤول عن الوظيفة العمومية
صلاح الدين السالمي: امين عام مساعد مسؤول عن الدواوين والمنشئات العمومية
الطاهر بربارب: امين عام مساعد مسؤول عن القطاع الخاص
انور بن قدور: امين عام مساعد مسؤول عن الدراسات والتوثيق
سهام بوستة: امين مساعد مسؤول عن التكوين النقابي والانشطة الثقافية
عثمان الجبالي: امين عام مسؤول عن الحماية الاجتماعية غير المنظم
سمير الشفي: أمين عام مسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات
محسن اليوسفي: امين عام مسؤول عن مؤسسات الإتحاد والتغطية الاجتماعية والتضامن
عبد الله العشي: امين عام مسؤول عن الهجرة التونسيين بالخارج.
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