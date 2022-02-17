قصر العلوم بالمنستير ينظم ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم

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في إطار أنشطة قصر العلوم بالمنستير الهادفة إلى نشر المعرفة وإلى تمكين العموم من متابعة مختلف الأنشطة العلمية ومواكبة التظاهرات الوطنية والعالمية في هذا المجال، ينظم قصر العلوم بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم ندوة علمية بعنوان " التحديات والفرص في التعليم باللغة العربية " وذلك يوم الإثنين 21 فيفري 2022 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال.ويمكن متابعة هذه الندوة العلمية حضوريا بقصر العلوم بالمنستير أو من خلال منصة " Google.meet " عبر الرابط التالي :يحتوي برنامج الندوة على العديد من المحاضرات وفقاً للبرنامج المصاحب