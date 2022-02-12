جوزيب بوريل يعلن أن الاتحاد الاوروبي يدرس مقترحات لوقف المساعدات المالية لتونس


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 06:46 قراءة: 0 د, 23 ث
      
جدّد الجمعة 11 فيفري مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل" التعبير عن انشغال الاتحاد الاوروبي بالوضع في تونس.

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وفي حوار على قناة TV5 سيبث اليوم السبت 12 فيفري قال "جوزيب بوريل" ان الاتحاد الاوروبي يحث على عودة المسار الديمقراطي الطبيعي في تونس ويتابع الوضع عن كثب.

وأضاف "بوريل" أن الاتحاد الاوروبي يدرس في ظل هذه الاوضاع، مقترحات لوقف المساعدات المالية لتونس مشيرا الي ان صرف المساعدات مرتبط بالمسار الديمقراطي في البلاد.
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Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 240946

Rommen  (Tunisia)  |Samedi 12 Février 2022 à 09h 18m |           
القذافي و البترول اللي عندو و تعوج بالتجلطيم متاعوا
مهاتير محمد بدون ثروات طبيعية لكن بحكمة وحنكة سياسية و بتشخيص موضع الداء (كسل الشعب الماليزي أمام الشعب السنغافوري انذاك) بنى دولة و حضارة
و كل واحد يقتدي بمن يشاء لكن لم يبن و لن يبن الصراخ و الشعارات حضارة

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Samedi 12 Février 2022 à 09h 06m |           
طز فيكم و في فلوسكم
الرزق بيد الله

Volcano  (Tunisia)  |Samedi 12 Février 2022 à 08h 39m |           
طز مرة ثانية *** في اوروبا و بريطانيا
من يتحدث عن السيادة الوطنية و يدعيها لا بد ان يحقق اسسها و مقوماتها وادنى مقوماتها توحيد صفوف الشعب الوحد و انخراطه في تنمية البلاد و تحقيق الاكتفاء الذاتي و الامن الغذائي لجميع المواطنين و الحفاظ على علاقات مستقرة مع الدول الصديقة و الشقيقة و ليس اثارة النعرات و اشعال الحرائق و استفزاز الدول المساندة لنا و الداعمة لاستقرارنا و اقتصادنا
بمقولة السيادة الوطنية التي تذهب هباء بمجرد استجداء الجهات المانحة ثم نطلب بكل صلف من الشعب المقهور ان يساند مسارنا و نحن قد قسمناه سابقا و فككنا وحدته وصنفنا بعضه خونة و البعض حشرات و البعض مجرمين
ما هكذا يدار الشان العام و تدار الدولة انه الهروب بنا جميع نحو الهاوية

Rommen  (Tunisia)  |Samedi 12 Février 2022 à 07h 54m |           
موش زمروا توة زغرطوا
سنية الدهماني قالتلكم اهبطوا فلحوا باش تاكلوا. كلامها ذهب في ظل هروب من في قرطاج ال الأمام و سكوت الوزراء و تزمير القوادة و شماتة الاستءصاليين



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