جوزيب بوريل يعلن أن الاتحاد الاوروبي يدرس مقترحات لوقف المساعدات المالية لتونس

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جدّد الجمعة 11 فيفري مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل" التعبير عن انشغال الاتحاد الاوروبي بالوضع في تونس.وفي حوار على قناة TV5 سيبث اليوم السبت 12 فيفري قال "جوزيب بوريل" ان الاتحاد الاوروبي يحث على عودة المسار الديمقراطي الطبيعي في تونس ويتابع الوضع عن كثب.وأضاف "بوريل" أن الاتحاد الاوروبي يدرس في ظل هذه الاوضاع، مقترحات لوقف المساعدات المالية لتونس مشيرا الي ان صرف المساعدات مرتبط بالمسار الديمقراطي في البلاد.