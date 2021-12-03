كأس العرب: المنتخب ينهي تحضيراته وعزم على تحقيق الفوز الثاني

أنهى المنتخب الوطني للأكابر، اليوم الخميس، تحضيراته للمقابلة ضد المنتخب السوري، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في كأس العرب فيفا قطر 2021.وأجرى "نسور قرطاج" حصة تدريبية أخيرة، بمشاركة كل العناصر، باستثناء علي معلول وياسين الشيخاوي، حيث تمتع كل واحد منهما ببرنامج خاص ضبطه الإطار الطبي.واهتم المدرب منذر الكبير، بالكرات الثابتة في مختلف الوضعيات الدفاعية أو الهجومية، كما سعى إلى العمل على تفادي بعض النقائص التي ظهرت في اللقاء الأول، دون أن يرفع النسق لتفادي الإرهاق.وقد أظهرت العناصر الوطنية، تفاعلا كبيرا مع توصيات المدرب الوطني، وحرصت على تطبيق مختلف التعليمات بهدف تحقيق الانتصار الثاني وتأكيد المستوى الجيد الذي قدمه المنتخب في اللقاء الأول.وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في كأس العرب،بتحقيق فوز عريض على نظيره الموريتاني ،وهو ما اهله لاحتلال صدارة المجموعة الثانية متقدما بفارق الأهداف على حساب المنتخب الإماراتي شريكه في المركز الاول. .