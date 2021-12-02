الطبوبي يعتذر لرئيسة الحكومة بعد وصفها بـ ''المسكينة''

اعتذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، من رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن وصفه إياها بـ"المسكينة" ، موضّحا في في تدخل هاتفي مع برنامج "رونديفو 9" على قناة التاسعة، أنه لم يكن يقصد من تلك العبارة الإساءة وإنما هي كلمة عامية متداولة.
وتمنى الطبوبي في السياق ذاته لرئيسة الحكومة النجاح في مهمتها الصعبة مشددا على أنها امرأة مثابرة.
وكان أمين عام اتحاد الشغل قد قال صبيحة اليوم في تصريح إعلامي "مسكينة رئيسة الحكومة نجلاء بودن نظرا للوضع الصعب الذي وُضعت فيه فهي لا تملك أي سلطة وإنما رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من يمتلك السلطة التنفيذية بمقتضى المرسوم عدد 117 ففي كل مسألة نتناقش معها فيها تطلب الرجوع إلى الرئيس قبل اتخاذ أي قرار وبذلك تصبح هي وسيطة في المفاوضات"
منن جهة أخرى أعلن الطبّوبي عودة سير القطارات غدا صباحا بعد توقيع محضر اتفاق بين الجامعة العامة للسكك الحديديّة ووزارة النّقل بشأن أزمة أجور أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية.
وتمنى الطبوبي في السياق ذاته لرئيسة الحكومة النجاح في مهمتها الصعبة مشددا على أنها امرأة مثابرة.
وكان أمين عام اتحاد الشغل قد قال صبيحة اليوم في تصريح إعلامي "مسكينة رئيسة الحكومة نجلاء بودن نظرا للوضع الصعب الذي وُضعت فيه فهي لا تملك أي سلطة وإنما رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من يمتلك السلطة التنفيذية بمقتضى المرسوم عدد 117 ففي كل مسألة نتناقش معها فيها تطلب الرجوع إلى الرئيس قبل اتخاذ أي قرار وبذلك تصبح هي وسيطة في المفاوضات"
منن جهة أخرى أعلن الطبّوبي عودة سير القطارات غدا صباحا بعد توقيع محضر اتفاق بين الجامعة العامة للسكك الحديديّة ووزارة النّقل بشأن أزمة أجور أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 237235