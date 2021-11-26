في جلسة فاقت ال4 ساعات : هذا ما قرره القضاء في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد

باب نات - جلبت اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 الوحدات الأمنية 4 متهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد،في حين رفض البقية الصعود لجلسة المحكمة .



وبالمناداة على المتهمين المحالين بحالة سراح ،حضر متهم فقط في حين لم يحضر البقية ،ورافع أعضاء هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد، وكشفوا أن البشير العكرمي الذي تعهد بالإبحاث في ملف قضية الشهيد طمس الحقيقة وتلاعب بالحقاىق ليصل به الأمر لتدليس حقيقة وفاة القضقاضي ،موضحين أنه كان يعمل لصالح النهضة وفق تعبيرهم ،وانه تعلقت به 5 قضايا بعد رفع الحصانة عنه مبيين أنه تلاعب بالملف مثلما ارادت النهضة ... وأنه لم تكن هناك نية لكشف الحقيقة،موضحين أن قيادات النهضة وعلى رأسهم الغنوشي اعطوا الأوامر لتهريب ابو عياض إلى سيدي بوزيد بعد عملية الاغتيال مباشرة وبمرافقة أمنية حيث قاد به السيارة عون أمن ورافقه عون حرس.



واكد أعضاء هيئة الدفاع أن مضمون وفاة القضقاضي لم يتم إضافته إلى حد الآن في القضية وقد تم الاكتفاء بنتيجة تشريح الجثة والحامض النووي لها ،مبينبن أنه تم تهريب حارس لمنزل ابو عياض إلى ماليزيا كان متهما في القضية وتم الإفراج عنه دون تحجير السفر عليه ثم قدموا تقارير مضمنة بها طلباتهم وهي إضافة المكالمات الواردة والصادرة على هاتف ابو عياض وإضافة الأعمال الفنية والاختبارات على قاعة الرياضة بنهج روسيا والتى تدرب فيها منفذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي وبقية الإرهابيين ،والتحرير على أعوان أمن كلفوا بعملية القبض على ابو عياض ثم أطلقوا سراحه بعد ورود أوامر عليهم ،



محامو المتهمين



وحضر محامي في حق بقية محامو المتهمين وطلب الافراج عن 4 موقوفين...

المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للنظر في الطلبات وتحديد موعد للقضية في حين رفضت النيابة جميع مطالب الافراج.



