وزير السياحة يكرم مجموعة من الحرفيين في عديد الاختصاصات التقليدية

كرّم وزير السياحة محمد المعز بلحسين، يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة، مجموعة من الحرفيين من ولايات القيروان وباجة وتوزر، بحضور رئيسة ديوان وزير السياحة والمديرة العامة المكلفة بالصناعات التقليدية بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني للصناعة التقليدية والمندوبين الجهويين للصناعات التقليدية بالجهات المعنية.

وقد تم تكريم كل من:



- الحرفي محمد النجار في اختصاص تنزيل الفضة على الحديد من ولاية القيروان،

- الحرفي علي بن محمد العرفاوي في اختصاص صناعة الملابس التقليدية للرجال "الجبة التستورية" من مدينة تستور - ولاية باجة،

- والحرفية أسماء دربالي في اختصاص صناعات تقليدية من مشتقات التمور بولاية توزر.

ويأتي هذا التكريم في اطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها وزير السياحة إلى الولايات الثلاث مؤخرا والتي عاين خلالها نشاط مختلف الحرفيات والحرفيين والمجهودات المبذولة من قبلهم للحفاظ على هذا الموروث التقليدي ولمزيد تحفيزهم على مواصلة الإهتمام بهذه الحرف لحمايتها من الاندثار.



وأكد الوزير، بالمناسبة، أن الوزارة حريصة على توفير كل الدعم اللازم والاحاطة الضرورية لمختلف الحرفيين لاستعادة نشاطهم مشيرا أنه يتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادة آلية التدريب المهني للحرفيين وتطويرها بهدف تشجيع الشباب لحمل المشعل والإقبال على هذه الحرف وضمان ديمومتها مع مساعدتهم على ترويج منتوجاتهم وطنيا ودوليا حيث قام في هذا الصدد بتكليف الديوان الوطني للصناعات التقليدية بإعداد ومضات ترويجية خاصة لمختلف المهن المهددة بالاندثار.



