بلال الميساوي لمحمد عبو: سمير الوافي كان واسطة بيننا قبل اتصالك بي وتسجيل الهاتف موجود

رد الإعلامي بلال الميساوي على قرار الوزير السابق محمد عبو رفع قضية ضده وضد إذاعة " الديوان اف ام" بسبب تصريحه حول اتصال سابق لعبو طالبه بتجاوز قضية حادث سيارة أنور معروف .
وأضاف بلال الميساوي " لدي دليل على ان محمد عبو اتصل بي وهو ان سمير الوافي كان واسطة بيننا قبل اتصالك بي وتسجيل الهاتف موجود ويمكن التثبت".
وتابع بلال الميساوي " محمد عبو قال لي بان التوقيت لا يسمح بالنظر في الملف خاصة مع ازمة كورونا".
وكان الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو أعلن الثلاثاء 23 نوفمبر عن مقاضاة اذاعة الديوان اف ام وكرونيكور الاذاعة بلال الميساوي بسبب تصريحات هذا الاخير بخصوص قضية الوزير السابق انور معروف المتعلقة بحادث السيارة الذي ارتكبته ابنته .
ونشر عبو نص الشكاية التي تقدم بها والتي اعتبر من خلالها ان الاذاعة والكرونيكور المذكورين تعمدا الكذب والاساءة له وتشويهه.
واعتبر عبو ان ما صدر ضده من الاذاعة والكرونيكور جريمة من جرائم الاعلام حسب تعبيره وقال في تعليق مصاحب لنص الشكاية " لا تستهينوا بجرائم الاعلام، لقد دمرت شعبنا في 10 سنوات".
يذكر ان الميساوي قال ان عبو اتصل به وطلب منه غض الطرف عن قضية ابنة الوزير وصرح بان عبو اخر شخص يمكن ان يتحدث عن مقاومة الفساد فيما نشرت الاذاعة مقالا بعنوان محمد عبو اكبر فاسد".
وأضاف بلال الميساوي " لدي دليل على ان محمد عبو اتصل بي وهو ان سمير الوافي كان واسطة بيننا قبل اتصالك بي وتسجيل الهاتف موجود ويمكن التثبت".
وتابع بلال الميساوي " محمد عبو قال لي بان التوقيت لا يسمح بالنظر في الملف خاصة مع ازمة كورونا".
وكان الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو أعلن الثلاثاء 23 نوفمبر عن مقاضاة اذاعة الديوان اف ام وكرونيكور الاذاعة بلال الميساوي بسبب تصريحات هذا الاخير بخصوص قضية الوزير السابق انور معروف المتعلقة بحادث السيارة الذي ارتكبته ابنته .
ونشر عبو نص الشكاية التي تقدم بها والتي اعتبر من خلالها ان الاذاعة والكرونيكور المذكورين تعمدا الكذب والاساءة له وتشويهه.
واعتبر عبو ان ما صدر ضده من الاذاعة والكرونيكور جريمة من جرائم الاعلام حسب تعبيره وقال في تعليق مصاحب لنص الشكاية " لا تستهينوا بجرائم الاعلام، لقد دمرت شعبنا في 10 سنوات".
يذكر ان الميساوي قال ان عبو اتصل به وطلب منه غض الطرف عن قضية ابنة الوزير وصرح بان عبو اخر شخص يمكن ان يتحدث عن مقاومة الفساد فيما نشرت الاذاعة مقالا بعنوان محمد عبو اكبر فاسد".
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