بداية من 22 ديسمبر القادم... وزارة التجهيز تدعو الأعوان والإطارات التابعين لها إلى الاستظهار بجواز التلقيح

أصدرت وزارة التجهيز والاسكان، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، بلاغاً حول تنفيذ أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2021 بتاريخ 22 أكتوبر المتعلق بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19.وأوضحت وزارة التجهيز والاسكان، أنه يمنع على موظفيها دخول مقرات العمل، بدايةً من يوم 22 ديسمبر، إلا في صورة الاستظهار بجواز التلقيح.كما أوضحت أن مخالفة هذا القرار سيترتب عنه تعليق مباشرة العمل، على أن تكون فترة التعليق غير خالصة الأجر إلى حين الإدلاء بالجواز.ودعت الوزارة كافة منظوريها من مختلف الأسلاك والرتب إلى التلقيح ضد فيروس كورونا واستكماله في أجل 7 أيام على الأقل قبل يوم 22 سبتمبر 2021 في حالة تلقي تلقيح ذي جرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إصابتهم بالفيروس.كما دعتهم إلى استكمال التقليح 20 يوما على الأقل قبل يوم 22 ديسمبر في حالة تلقي تلقيح ذي جرعة واحدة.