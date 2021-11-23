بسبب "شطحات" وزير الرياضية، الاندية والمنتخب الوطني للكرة الطائرة يواجهون عقوبة تجميد النشاط دوليا

واصل الثلاثاء 23 نوفمبر، وزير الرياضة كمال دقيش اثارة الجدل في الشارع الرياضي اثر ما تم تداوله في وسائل الاعلام بخصوص المراسلة التي تلقتها الوزارة من الاتحاد الدولي لكرة الطائرة بعد قرار الوزير تجميد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة فراس الفالح.



وعبر الاتحاد الدولي لكرة الطائرة عن رفضه لقرار الوزير وطالبه بالتراجع عن القرار او سيقع تجميد نشاط الاندية التونسية والمنتخب الوطني لكرة الطائرة دوليا.



وذكر الاتحاد الدولي في مراسلته بأن الوزارة لا يحق لها تجميد عضو او حل مكتب جامعي وانه في حال وجود خروقات فانه على الوزارة ان ترفعها للاتحاد الدولي الذي يتخذ القرار المناسب.



ويأتي دخول وزير الرياضة في مواجهة مع الاتحاد الدولي لكرة الطائرة اثر تصريحاته حول الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه ليس أقوى من الدولة التونسية وذلك في اطار "الحرب" المعلنة بينه وبين الجامعة برئاسة وديع الجريء.



