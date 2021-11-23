محمد عبو يقاضي اذاعة ديوان أف أم والكرونيكور بلال الميساوي من أجل التشويه والاساءة له

أعلن الثلاثاء 23 نوفمبر، الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو عن مقاضاة اذاعة الديوان اف ام وكرونيكور الاذاعة بلال الميساوي بسبب تصريحات هذا الاخير بخصوص قضية الوزير السابق انور معروف المتعلقة بحادث السيارة الذي ارتكبته ابنته .
ونشر عبو نص الشكاية التي تقدم بها والتي اعتبر من خلالها ان الاذاعة والكرونيكور المذكورين تعمدا الكذب والاساءة له وتشويهه.
واعتبر عبو ان ما صدر ضده من الاذاعة والكرونيكور جريمة من جرائم الاعلام حسب تعبيره وقال في تعليق مصاحب لنص الشكاية " لا تستهينوا بجرائم الاعلام، لقد دمرت شعبنا في 10 سنوات".
يذكر ان الميساوي قال ان عبو اتصل به وطلب منه غض الطرف عن قضية ابنة الوزير وصرح بان عبو اخر شخص يمكن ان يتحدث عن مقاومة الفساد فيما نشرت الاذاعة مقالا بعنوان محمد عبو اكبر فاسد".
ونشر عبو نص الشكاية التي تقدم بها والتي اعتبر من خلالها ان الاذاعة والكرونيكور المذكورين تعمدا الكذب والاساءة له وتشويهه.
واعتبر عبو ان ما صدر ضده من الاذاعة والكرونيكور جريمة من جرائم الاعلام حسب تعبيره وقال في تعليق مصاحب لنص الشكاية " لا تستهينوا بجرائم الاعلام، لقد دمرت شعبنا في 10 سنوات".
يذكر ان الميساوي قال ان عبو اتصل به وطلب منه غض الطرف عن قضية ابنة الوزير وصرح بان عبو اخر شخص يمكن ان يتحدث عن مقاومة الفساد فيما نشرت الاذاعة مقالا بعنوان محمد عبو اكبر فاسد".
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