الزوجة المعنفة في ولاية المنستير: انا وراجلي... وانتوما اش مدخلكم فيّا

عرضت المرأة التي عنفت مع رضيعها في ولاية المنستير فيديو لها مع زوجها لتبرير الاعتداءات التي واجهته ....
وقالت الزوجة المعنفة " ما حدث امر أصبح طبيعيا في اغلب البيوت التونسية ولا اعرف سبب تحوله الى قضية رأي عام" نافية ان يكون الامر عملية اختطاف.
وتابعت الزوجة موجهة كلامها لبعض الناشطات في شبكات التواصل الاجتماعي " انا وراجلي وانتوما اش مدخلكم فيا وعمري ما نشكي بيه".
يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أفادت أنه تم القبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو بصدد تعنيف امرأة وطفل رضيع وإيقافه فجر اليوم الخميس بمقر سكناه بأحد أحياء مدينة المنستير.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، ان مندوب حماية الطفولة بالمنستير تولى التعهد بتأمين الإحاطة النفسية للطفل بالتنسيق مع المصالح الجهوية للصحة العمومية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
وأضاف البلاغ انه تبعا لمقطع الفيديو الصادم الذي نشر على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله تعنيف رجل لامرأة وطفل رضيع، تتابع مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الموضوع لحظة بلحظة وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية من شرطة عدلية وفرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وقد توصلت إلى تحديد مصدر الفيديو ممّا ساعد على جمع المعطيات الأولية حول المعتدي والضحيتين.
وقالت الزوجة المعنفة " ما حدث امر أصبح طبيعيا في اغلب البيوت التونسية ولا اعرف سبب تحوله الى قضية رأي عام" نافية ان يكون الامر عملية اختطاف.
وتابعت الزوجة موجهة كلامها لبعض الناشطات في شبكات التواصل الاجتماعي " انا وراجلي وانتوما اش مدخلكم فيا وعمري ما نشكي بيه".
يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أفادت أنه تم القبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو بصدد تعنيف امرأة وطفل رضيع وإيقافه فجر اليوم الخميس بمقر سكناه بأحد أحياء مدينة المنستير.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، ان مندوب حماية الطفولة بالمنستير تولى التعهد بتأمين الإحاطة النفسية للطفل بالتنسيق مع المصالح الجهوية للصحة العمومية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
وأضاف البلاغ انه تبعا لمقطع الفيديو الصادم الذي نشر على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله تعنيف رجل لامرأة وطفل رضيع، تتابع مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الموضوع لحظة بلحظة وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية من شرطة عدلية وفرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وقد توصلت إلى تحديد مصدر الفيديو ممّا ساعد على جمع المعطيات الأولية حول المعتدي والضحيتين.
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