المنستير: الدورة السابعة لمهرجان العلوم... لقاء الابتكار والابداع والتواصل

مهرجان العلوم هو ملتقى علمي سنوي ينظمه قصر العلوم بالمنستير ويمثل فرصة هامة للمهتمين بالنشاط العلمي والعاملين على نشر الثقافة العلمية لعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم ولتحقيق التواصل المنشود بين مختلف الهياكل العلمية ومكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
هذا المهرجان الذي جلب اهتمام المشاركين من تونس ومن العالم واستقطب ما يزيد عن 15 ألف زائر في دوراته السابقة، يبلغ هذه السنة دورته السابعة وينتظم يومي 05 و 06 نوفمبر 2021 بقصر العلوم بالمنستير.
يهدف مهرجان العلوم الى:
- المساهمة في نشر الثقافة العلمية بشكل مبسط وجذاب
- تحفيز الشباب على روح البحث والابتكار
- إحداث حلقات للتواصل بين مختلف الهياكل العلمية، وبينها وبين مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي
رابط صفحة قصر العلوم بالمنستير على الفايسبوك
تحتوي الدورة السابعة لمهرجان العلوم على عديد الفقرات والمحاور المتنوعة، ونظرا للتداعيات الصحية التي تمر بها بلادنا والمتعلقة بجائحة كوفيد 19، بادرت المؤسسة بإعداد منصة رقمية بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية وذلك لتنزيل المشاركات العلمية لمختلف المسابقات، كما تم التعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة التربية و وزارة الشباب و الرياضة لتنظيم المسابقات التالية:
المسابقة الوطنية للإبداع التلمذي
المسابقة الوطنية للإبداع الشبابي
المسابقة الوطنية لمشاريع التخرج الجامعية ذات القيمة المضافة
المسابقة الجهوية للمسرح العلمي
هذا المهرجان الذي جلب اهتمام المشاركين من تونس ومن العالم واستقطب ما يزيد عن 15 ألف زائر في دوراته السابقة، يبلغ هذه السنة دورته السابعة وينتظم يومي 05 و 06 نوفمبر 2021 بقصر العلوم بالمنستير.
يهدف مهرجان العلوم الى:
- المساهمة في نشر الثقافة العلمية بشكل مبسط وجذاب
- تحفيز الشباب على روح البحث والابتكار
- إحداث حلقات للتواصل بين مختلف الهياكل العلمية، وبينها وبين مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي
رابط صفحة قصر العلوم بالمنستير على الفايسبوك
تحتوي الدورة السابعة لمهرجان العلوم على عديد الفقرات والمحاور المتنوعة، ونظرا للتداعيات الصحية التي تمر بها بلادنا والمتعلقة بجائحة كوفيد 19، بادرت المؤسسة بإعداد منصة رقمية بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية وذلك لتنزيل المشاركات العلمية لمختلف المسابقات، كما تم التعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة التربية و وزارة الشباب و الرياضة لتنظيم المسابقات التالية:
المسابقة الوطنية للإبداع التلمذي
المسابقة الوطنية للإبداع الشبابي
المسابقة الوطنية لمشاريع التخرج الجامعية ذات القيمة المضافة
المسابقة الجهوية للمسرح العلمي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 235473