القرافي تدعو سعيّد للامتناع عن المساس بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 09:01 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي،أن دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هو تدخل في القضاء واستقلاليته.

ودعت روضة القرافي، خلال استضافتها، صباح اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021، في ماتينال اذاعة شمس، رئيس الجمهورية للامتناع عن المساس بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت القرافي أن القضاء المستقل لا تُشرّع له السلطة التنفيذية بمراسيم أحادية مشددة على أن البرلمان هو المُشرّع وهناك مؤسسات تقوم بدور المراقبة على غرار المحكمة الدستورية والإعلام والمجتمع.


لأوّل مرّة في تاريخ الدولة الوطنيّة يتم إلغاء القضاء الإداري

وقالت روضة القرافي، "لأوّل مرّة في تاريخ الدولة الوطنيّة يتم إلغاء القضاء الإداري".

وأضافت روضة القرافي أن "القضاء الإداري اليوم مُلغى تماما ولا توجد أي ضمانة ولا يوجد توازن" وفق تعبيرها.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235460

Mnasbad  (Tunisia)  |Mercredi 03 Novembre 2021 à 09h 58m |           
السيد يريد وضع اليد علي كل شيء ليصبح فرعون تونس



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