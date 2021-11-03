القرافي تدعو سعيّد للامتناع عن المساس بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء



لأوّل مرّة في تاريخ الدولة الوطنيّة يتم إلغاء القضاء الإداري

اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي،أن دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هو تدخل في القضاء واستقلاليته.ودعت روضة القرافي، خلال استضافتها، صباح اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021، في ماتينال اذاعة شمس، رئيس الجمهورية للامتناع عن المساس بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء.وأوضحت القرافي أن القضاء المستقل لا تُشرّع له السلطة التنفيذية بمراسيم أحادية مشددة على أن البرلمان هو المُشرّع وهناك مؤسسات تقوم بدور المراقبة على غرار المحكمة الدستورية والإعلام والمجتمع.وقالت روضة القرافي، "لأوّل مرّة في تاريخ الدولة الوطنيّة يتم إلغاء القضاء الإداري".وأضافت روضة القرافي أن "القضاء الإداري اليوم مُلغى تماما ولا توجد أي ضمانة ولا يوجد توازن" وفق تعبيرها.