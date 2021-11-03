قناة التاسعة .... اكتشاف نفق سري يؤدي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس

علمت قناة التاسعة من مصادر مطلعة ان المصالح الأمنية اكتشفت وجود نفق بطول حوالي 300 مترا يؤدي إلى مقر إقامة سفير فرنسا بتونس بالمرسى.

وأضافت المصادر ذاتها ان النفق الذي تم الكشف عنه مساء يوم أمس وسط تكتم شديد من المصالح الأمنية، تم حفره في وقت قريب ولم يتم التعرف إلى حد الآن عن الأغراض الكامنة وراءه.





من ناحية أخرى افاد موقع حقائق اونلاين ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن توجهت إلى مقر إقامة السفير الفرنسي بالمرسى وسط تواجد مكثف لوحدات الأمن في محيط مقر الإقامة السفير.



