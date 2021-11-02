على خلفية شبهات فساد بمركز التكوين المهني و التشغيل بسيدي بوزيد: الاحتفاظ بمسؤولة وزوجها

مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي
Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 15:01 قراءة: 0 د, 28 ث
      
صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات " اليوم الثلاثاء2 نوفمبر 2012أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بموظفة تعمل بمركز التكوين المهني و التشغيل بسيدي بوزيد و زوجها و تقديم رئيس المركز بمعية موظفة أخرى و ابقاء شخصين بحالة سراح على خلفية شبهات فساد تتعلق بالصفقات العمومية التي قام بها المركز المذكور.. موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنهم.
وللتذكير فإن النيابة العمومية بسيدي بوزيد فتحت الأبحاث ايضا بخصوص ملفات فساد بمندوبيات الفلاحة والتعليم والثقافة بالجهة .

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