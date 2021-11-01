تونس: 40 سنة سجنا لمنفذ براكاجات دموية لسواق التاكسي

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 09:34 قراءة: 0 د, 28 ث
      
حكمت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الجمعة ب40 سنة سجنا في حق موقوف اتهم بتنفيذ 10 براكاجات دموية لسواق التاكسي الفردي وافتكاك هواتفهم الجوالة و أموالهم تحت التهديد بالاعتداء عليهم بساطور بجهة الملاسين .

وكشفت الأبحاث معه أنه كان يستوقف سواق التاكسي الفردي ويوهمهم بنقله من العاصمة إلى الملاسين ولما يصل إلى مكان خال من المارة يستل من تحت طيات ثيابه ساطور ويهدد بواسطته السائق ثم يفتك منه أغراضه وأمواله.

وقد اعترف أنه في إحدى المناسبات طعن أحد المتضررين وافتك منه سيارته ثم تركها بالقرب من سبخة السيجومي ولاذ بالفرار .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235286



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 01 نوفمبر 2021 | 26 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:00 12:10 06:43 05:15
Babnet
25°
 Babnet27° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2026°-1931°-2021°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة