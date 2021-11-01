تونس: 40 سنة سجنا لمنفذ براكاجات دموية لسواق التاكسي

حكمت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الجمعة ب40 سنة سجنا في حق موقوف اتهم بتنفيذ 10 براكاجات دموية لسواق التاكسي الفردي وافتكاك هواتفهم الجوالة و أموالهم تحت التهديد بالاعتداء عليهم بساطور بجهة الملاسين .



وكشفت الأبحاث معه أنه كان يستوقف سواق التاكسي الفردي ويوهمهم بنقله من العاصمة إلى الملاسين ولما يصل إلى مكان خال من المارة يستل من تحت طيات ثيابه ساطور ويهدد بواسطته السائق ثم يفتك منه أغراضه وأمواله.



وقد اعترف أنه في إحدى المناسبات طعن أحد المتضررين وافتك منه سيارته ثم تركها بالقرب من سبخة السيجومي ولاذ بالفرار .



