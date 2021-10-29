الثروة التى حققها لا تتماشى ونشاطه الفعلي ...8 سنوات سجنا وخطية ب6 مليون د في حق رجل اعمال

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 11:01 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ليلة أمس حكما ب8 سنوات سجنا في حق رجل اعمال وتخطئته باكثر من 6 مليارات ،وذلك على خلفية تهربه من التصريح الجبائي وعدم الادلاء بحقيقة المعاملات التجارية وعمليات التوريد والبيع التى يقوم بها في مجال التجهيزات الالكترونية حيث كانت له عدة محلات تجارية في مونبليزير وسوق المنصف باي،والصباغين ووادي الليل ، إضافة الى نشاطه في مجال وتخزين وبيع الغلال خاصة التفاح والموز والبطاطا.

وكشفت الابحاث ان امواله والثروة التى حققها لا تتماشيى ونشاطه المذكور وان فيها تجاوزات ولبس فانطلقت الابحاث في القضية.

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