في قضية الاستلاء على اموال مخصصة لمطعم مدرسي وتدليس... الاحتفاظ بمعلم ومدير مدرسة سابق

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الأربعاء 27 اكتوبر 2021 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ بشخصين أحدهما مدير مدرسة عمومية سابق و الثاني معلم و تقديم زوجة مدير المدرسة على خلفية الاستيلاء على أموال عمومية و التدليس و مسك و استعمال مدلس.





واوضح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد ان وقائع القضية تتمثل في تعمد المتهمين الاستيلاء على الاموال المخصصة لمطعم التلاميذ بأحد المدارس الريفية و تدليس فواتير و نيابات المعلمين.



واكد مساعد وكيل الجمهورية انه سيقع إحالة المحضر لاحقا علي انظار النيابة لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنهم موضحا ان الابحاث لا تزال جارية بخصوص الملف .



