بسيس: نذكر الرئيس بان الشاهد تحصل على 80 بالمائة من ثقة الشعب لكن سحبت منه بسبب اخطائه"

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 09:47قراءة: 0 د, 36 ث
قال الناشط الإعلامي برهان بسيس في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن هنالك خطرا يطال الجميع وهو ما وصف بميليشيات تدعي قربها من الرئيس قيس سعيد مضيفا " الإساءات وصلت الى الجميع حتى للامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي"
وأضاف برهان بسيس " الطبوبي ذكر في خطاب يوم السبت ببديهيات المنظمة العمالية وهو الدور الوطني إضافة إلى ضرورة المحافظة على النظام الديمقراطي".

وتابع بسيس " الشعب مع قيس سعيد في احترام الديمقراطية والشعب التونسي ليس شعب الفايسبوك متابعا " نذكر الرئيس بان رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد تحصل على 80 بالمائة من ثقة الشعب لكن سحبت منه بسبب اخطائه".

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