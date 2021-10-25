بسيس: نذكر الرئيس بان الشاهد تحصل على 80 بالمائة من ثقة الشعب لكن سحبت منه بسبب اخطائه"

قال الناشط الإعلامي برهان بسيس في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن هنالك خطرا يطال الجميع وهو ما وصف بميليشيات تدعي قربها من الرئيس قيس سعيد مضيفا " الإساءات وصلت الى الجميع حتى للامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي"
وأضاف برهان بسيس " الطبوبي ذكر في خطاب يوم السبت ببديهيات المنظمة العمالية وهو الدور الوطني إضافة إلى ضرورة المحافظة على النظام الديمقراطي".
وتابع بسيس " الشعب مع قيس سعيد في احترام الديمقراطية والشعب التونسي ليس شعب الفايسبوك متابعا " نذكر الرئيس بان رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد تحصل على 80 بالمائة من ثقة الشعب لكن سحبت منه بسبب اخطائه".
الفيديو الدقيقة 10
وأضاف برهان بسيس " الطبوبي ذكر في خطاب يوم السبت ببديهيات المنظمة العمالية وهو الدور الوطني إضافة إلى ضرورة المحافظة على النظام الديمقراطي".
وتابع بسيس " الشعب مع قيس سعيد في احترام الديمقراطية والشعب التونسي ليس شعب الفايسبوك متابعا " نذكر الرئيس بان رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد تحصل على 80 بالمائة من ثقة الشعب لكن سحبت منه بسبب اخطائه".
الفيديو الدقيقة 10
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