الطبوبي: نحن لا نعبد الاشخاص ولا نعطي لأحد صكّا على بياض وما نخدموش في لجان شعبية وما نقبلوهاش والّي شادد علينا السماء يسيّبها خلي تطيح

أكد السبت 23 اكتوبر، الامين العام لاتخاد الشغل نور الدين الطبوبي انه ليس هناك مشكلة شخصية بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد بل هناك اختلافات في وجهات النظر.وقال في كلمته على هامش مؤتمر الاتحاد ببن عروس " لا عندي مشكلة مع رئيس الجمهورية ولا شي، لا بيناتنا حرثة ولا ورثة اما الاتحاد ما يمشيش للمجهول اعطيني مضامينك وخيارتك تو نقولولك موقفنا".وأشار الطبوبي في هذا السياق الي خيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالأحزاب وما يعرف بالتنسيقبات الشعبية و شدد على أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية وقال "أي ديمقراطية تبنى على الاحزاب واحنا ما نخدموش في لجان شعبية وما نقبلوهاش في الاتحاد".وعلق الطبوبي على مواقف بعض الاطراف من قرارات رئيس الجمهورية وقال " برشا ناس ميحي مع الارياح اما احنا ما نعبدوش الاشخاص والي ما يعجبوش كلام الاتحاد وشادد علينا السماء يسيبها خلي تطيح".وتابع قائلا "الي يحب يحكم تونس يقرا تاريخها وكل من يتحكك على الاتحاد وينهم؟؟" في اشارة الي أن كل من يدخل معركة مع الاتحاد يخسرها.وفي سياق آخر تحدث الطبوبي عن الحوار مع الشباب الذي يعتزم رئيس الجمهورية اجراؤه وقال "تقلي حوار... كيفاش بش يتعمل ؟ مع الشباب؟ ياخي احنا ما عندناش شباب لا في الاتحاد لا في الاحزاب ولا في المنظمات؟ موهم موجدين.." معبرا عن ضرورة مشاركة الاحزاب والمنظمات الوطنية في الحوار.وتتطرّق الطبّوبي إلى التّصنيف الأخير لتونس من قبل وكالة "موديز"، قائلا:" تو تشوفوا الفاتورة متاع التصنيف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".وتابع قائلا :" بالتخميرات متنجمش تصلح واحنا من تخميرة لتخميرة.. وأحنا مواقفنا في المحافل الدولية توزن كيلو والا غرام"