الرئيس قيس سعيّد: الحماية استعمار ..وما يقوم به البعض اليوم أكثر مما قام به البعض الآخر في عهد الحماية

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 10:53قراءة: 0 د, 36 ث
هاجم الخميس 21 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد من قال انهم يذهبون للعواصم الغربية ويتسولون امام السفارات ويألبون على بلادهم لأجل اغراضهم الشخصية.

وتابع رئيس الجمهورية بأن "هؤلاء" ارتكبوا ويرتكبون جرائم ترتقي الي مرتبة الخيانة العظمى مشددا على أن من وضع وطنه في سوق يقايض به الدعم والتأييد لا يمكن أن يكون ممثلا للشعب التونسي.

وأضاف في نفس السياق قائلا " ما يقوم به البعض اليوم أكثر مما قام به البعض الآخر في عهد الحماية والحماية هي في الحقيقة استعمار".

يذكر أن الرئيس قيس سعيد وفي حوار على قناة فرانس 24 بمناسبة زيارته الي فرنسا منذ أكثر من سنة، صرّح بأن تونس كانت تحت الحماية وليس الاستعمار.

الفيديو : بداية من الدقيقة 22



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234699

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 11h 14m |           
تراجع في كلامه ... أكيد لاسباب يراها وجيهة
فالحماية ليست استعمار، ولكنها ... "في الحقيقة استعمار"
وماذا عن الانحناء وتقبيل كتف ماكرون ... هل سيقع التراجع فيه؟ متى؟ وكيف؟



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