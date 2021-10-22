قيس سعيد : اذا كانت الدول الاوروبية تريد مساعدتنا فليعيدوا الينا أموالنا ‎‎

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 09:05قراءة: 0 د, 50 ث
قال الخميس 21 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد انه " اذا كان الخارج يريد مساعدة تونس فليعيدوا لنا أموال الشعب التونسي التى نُهبت منه ووُضعت في البنوك قي الخارج".

وأفاد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء ان مسؤولا بعد سنة 2011 تلقّى مبلغ 500 مليون دولار لكنها لم تدخل الى تونس.
وصرح بأنه "على الدول الاوروبية والدول الاخري ان يعيدوا الينا اموالنا قبل ان يقترحوا علينا جملة من الحلول فنحن لدينا الحلول" وخاطبهم قائلا "اعيدوا الينا اموالنا التى نهبوها.

وكان نواب البرلمان الأوروبي صوّتوا أمس الخميس، على تبنّي القرار الخاص بالوضع في تونس، بأغلبية 534 صوتا، مقابل 45 صوتا ضد واحتفاظ 106 نواب بأصواتهم.

وأكد القرار، وفق ما جاء في بيان نشره البرلمان الأوروبي ، على ضرورة "عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى العمل بصفة عادية"، حاثا السلطات التونسية على "إعادة إطلاق حوار وطني شامل".

وعبّر أعضاء البرلمان الأوروبي عن "قلقهم العميق بخصوص التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس الجمهورية"، مطالبين باحترام دولة القانون.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234686

Lechef  (South Africa)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 09h 16m |           
''' Kelemoun fissamim''' !
Pourquoi les USA et les européens feignent d'oublier de répondre à la question la plus difficile , à savoir le renflouement des caisses de l'état et s'intéressent beaucoup à la théorie de la démocratie ????



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