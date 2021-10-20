نجيب حشانة: الخطأ ممنوع في السياسة الخارجية... وجماعات الضغط نافذين خاطر مزاياهم سابقة

قال الدبلوماسي السابق نجيب حشانة أن الخطأ ممنوع في السياسة الخارجية ولا بد من انتهاج أسلوب هادىء ورصين يأخد بعين الاعتبار مصلحة الشعب التونسي... وقال لا بد من أن تواكب الدبلوماسية التونسية المرحلة الجديدة وتعرف من أين تأكل "الكتف"وأضاف نجيب حشانة أن الخطاب الأمريكي في البيان الأخير يدخل في إطار ممارسة الضغوط، وهذه هي السياسة الأمريكية في العلاقات الخارجية ومواقفها السياسية في مواقف معينة، حيث أنها ترى نوعا من الغموض والضبابية في بقية المسار.واعتبر حشانة أن الغموض هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى المطالبة بالسرعة في القيام بالإجراءات الضرورية بهدف توضيح المسار الديمقراطي ومواصلة احترام حقوق الإنسان.وقال نجيب حشانة أن نقاش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ هو أكثر أهمية لتونس من جلسة الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية...وكان الاتحاد الأوروبي حث الرئيس قيس سعيّد الثلاثاء على استعادة النظام الديمقراطي بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في جويلية.وفي نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، دعا بوريل سعيّد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان. وقال "من الأهمية، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل بما في ذلك عودة النشاط البرلماني".