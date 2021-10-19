نجيب الشابي: أنا إنسان وطني ونظيف... وهذه حقيقة بيعي لعقار للمهدي بن غربية

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 19:24قراءة: 0 د, 41 ث
عاد الثلاثاء 19 أكتوبر أحمد نجيب الشابي رئيس حزب أمل للحديث عن العقار الذي باعه للوزير السابق مهدي بن غربية بعد التهجم عليه من قبل صفحات التواصل الاجتماعي ووصفه بالفاسد.


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وقال نجيب الشابي في حوار على راديو ماد " بعت منزل والدي بقيمة 5.2 مليون دينار لوكالة عقارية ولم أكن أعلم أن الشاري مهدي بن غربية"، مضيفا " كما قمت بدفع حوالي 456 ألف دينار كأداءات للدولة على إثر بيع العقار !.".

وتابع نجيب الشابي " أنا إنسان وطني ونظيف لكن الذباب الإلكتروني يحاول تشويهي ولن ينجحوا في ذلك".


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234528

Lechef  ()  |Mardi 19 Octobre 2021 à 19h 59m |           
Si Ahmed a le droit de vendre à n'importe qui son immobilier



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