نجيب الشابي: أنا إنسان وطني ونظيف... وهذه حقيقة بيعي لعقار للمهدي بن غربية

عاد الثلاثاء 19 أكتوبر أحمد نجيب الشابي رئيس حزب أمل للحديث عن العقار الذي باعه للوزير السابق مهدي بن غربية بعد التهجم عليه من قبل صفحات التواصل الاجتماعي ووصفه بالفاسد.وقال نجيب الشابي في حوار على راديو ماد " بعت منزل والدي بقيمة 5.2 مليون دينار لوكالة عقارية ولم أكن أعلم أن الشاري مهدي بن غربية"، مضيفا " كما قمت بدفع حوالي 456 ألف دينار كأداءات للدولة على إثر بيع العقار !.".وتابع نجيب الشابي " أنا إنسان وطني ونظيف لكن الذباب الإلكتروني يحاول تشويهي ولن ينجحوا في ذلك".