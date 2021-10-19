نائب وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" في تونس اليوم.. للقاء سعيّد

تبدأ نائب وزير الخارجية الأميركي، "ويندي شيرمان"، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى تونس تستمر ليومين، وفق ما ذكرته قناة العربية.
وستلتقي "شيرمان" رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
وتتزامن زيارة شيرمان مع زيارة يؤديها وزير الدولة للخارجية الألمانية، نيلس أنين ، إلى تونس ستشمل أيضاً الجزائر وليبيا.
وستلتقي "شيرمان" رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
وتتزامن زيارة شيرمان مع زيارة يؤديها وزير الدولة للخارجية الألمانية، نيلس أنين ، إلى تونس ستشمل أيضاً الجزائر وليبيا.
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