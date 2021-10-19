نائب وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" في تونس اليوم.. للقاء سعيّد

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 11:42قراءة: 0 د, 17 ث
تبدأ نائب وزير الخارجية الأميركي، "ويندي شيرمان"، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى تونس تستمر ليومين، وفق ما ذكرته قناة العربية.

وستلتقي "شيرمان" رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وتتزامن زيارة شيرمان مع زيارة يؤديها وزير الدولة للخارجية الألمانية، نيلس أنين ، إلى تونس ستشمل أيضاً الجزائر وليبيا.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234483

Observateur  (Canada)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 18h 25m |           
على فكرة شيرمان يهودية

Observateur  (Canada)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 18h 24m |           
لمناقشة ضرورة التطبيع مع الكيان الصهيوني

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 12h 10m |           
هل توقفت التدخلات وبدأت الضغوطات ؟
لا أخشى على تونس من الفقر لكن
كل خوفي من الضباب



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