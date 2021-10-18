بشرى بلحاج حميدة: سياسيون فاسدون يُصفقون اليوم لقيس سعيد وعليه مصارحة الشعب والإقرار بأن تونس على باب الإفلاس

سياسيون فاسدون يُصفقون اليوم لقيس سعيد

انتقدت اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة بشدة، الخطاب الذي يعتمده رئيس الجمهورية والأوصاف التي يعتمدها.وخلال استضافتها على اذاعة شمس، دعت بشرى بلحاج حميدة رئيس الدولة قيس سعيد إلى ضرورة مصارحة الناس والإعلان أن تونس على باب الإفلاس وأن الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل الإنتظار.ونددت بلحاج حميدة بكشف سعيد لخطط السياسة الوطنية الداخلية للأجانب.وفيما يتعلق برضوان المصمودي ودعوته لعدم منح تونس التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، وكذلك دعوة الرئيس الأسبق للبلاد المنصف المرزوقي فرنسا للتدخل في الشأن التونسي، بينت بشرى بلحاج حميدة، أن ماحدث بخصوص هذين الشخصين هو مبالغ فيه.واعتبرت بشرى بلحاج حميدة، أن رضوان المصمودي والمنصف المرزوقي أخذا أكثر من حجمهما الحقيقي، مشددة على أنه لا وزن لهما.وأفادت بشرى بلحاج حميدة، أن من يُصفق اليوم لرئيس الجمهورية قيس سعيد هم الفاسدون.وأوضحت بشرى بلحاج حميدة أن سياسيين كانوا نوابا اليوم يُصفقون لسعيد ولسياساته.وقالت المتحدثة أن جزءً من السياسيين يقفون دائما في صف من يتقلد الحكم.