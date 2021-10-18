طلبة أفارقة يحتجون من أجل معرفة مصير زميلتهم المختفية منذ أسبوع





نظم مجموعة من الطلبة الأفارقة مساء أمس الأحد 17 أكتوبر 2021 وقفة احتجاجية أمام منطقة الأمن الوطني بالمنستير للمطالبة بمعرفة حقيقة اختفاء زميلتهم .وطالب الطلبة الأفارقة بكشف مصير طالبة من الغابون تدرس بإحدى الكليات بولاية صفاقس وفقد الاتصال بها منذ حوالي أسبوع عند تحولها إلى ولاية سوسة، وفق قناة نسمة .كما أراد الطلبة المحتجون من خلال هذه الوقفة، إيصال صوتهم إلى الجهات الأمنية المعنية لمعرفة حقيقة اختفاء هذه الطالبة وفق المصدر ذاته.