طلبة أفارقة يحتجون من أجل معرفة مصير زميلتهم المختفية منذ أسبوع

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 11:10قراءة: 0 د, 24 ث
نظم مجموعة من الطلبة الأفارقة مساء أمس الأحد 17 أكتوبر 2021 وقفة احتجاجية أمام منطقة الأمن الوطني بالمنستير للمطالبة بمعرفة حقيقة اختفاء زميلتهم .
وطالب الطلبة الأفارقة بكشف مصير طالبة من الغابون تدرس بإحدى الكليات بولاية صفاقس وفقد الاتصال بها منذ حوالي أسبوع عند تحولها إلى ولاية سوسة، وفق قناة نسمة .

كما أراد الطلبة المحتجون من خلال هذه الوقفة، إيصال صوتهم إلى الجهات الأمنية المعنية لمعرفة حقيقة اختفاء هذه الطالبة وفق المصدر ذاته.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234420

Lechef  (Nigeria)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 13h 15m |           
La terre est faite pour tout le monde et chacun choisira là où il voudrait vivre à condition de respecter les lois de ce milieu choisi. Donc, à aider ces gens et surtout les étudiants !



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