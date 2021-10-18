البوغديري: لقاءات مرتقبة بين سعيّد والطبوبي

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 09:26قراءة: 0 د, 21 ث
نفى الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، محمد علي البوغديري، وجود قطيعة بين الاتحاد وقصر قرطاج.

وقال في مداخلة له على اذاعة "الجوهرة أف أم" إن لقاءات مرتقبة ستنطلق قريبا بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد وذلك لمناقشة عديد الملفات أبرزها الوضع العام بالبلاد.

وأوضح البوغديري أن "اتحاد الشغل معني بالحوار الوطني لأنه قوة حقيقية في البلاد".


Credits Jawhara FM




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234412

Amor2  ()  |Lundi 18 Octobre 2021 à 14h 21m |           
زعماء إتحاد الخراب بدأوو رقصة الديك المذبوح....

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 13h 41m |           
هز معاك عدد الاضرابات والديون اللي تسببت فيها لتونس والشركات الخاسرة اللي تصبلها الدولة في الاف المليارات هناني بناني ...وقلو راهي الثورة صارت على خطر البطالة والتنمية الجهوية واحنا نهبنا ثروات الدولة لصالح الزيادات البرجوازية الصغري متاع الموظفين اللي راقدة وتمركي ... قلو رانا دمرنا الادارات وولات النقابيين تصول وتجول وتعربد وتفسد فيها ...

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 10h 23m |           
لقاءات مرتقبة بين سعيّد والطبوبي
هذه امانيهم ولن ينالوا منها شيئا
وان تم لقاء فهو كالعادة وككل مرة لقاء التلميذ الراسب مع استاذه النابغة



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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