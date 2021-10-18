البوغديري: لقاءات مرتقبة بين سعيّد والطبوبي

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نفى الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، محمد علي البوغديري، وجود قطيعة بين الاتحاد وقصر قرطاج.وقال في مداخلة له على اذاعة "الجوهرة أف أم" إن لقاءات مرتقبة ستنطلق قريبا بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد وذلك لمناقشة عديد الملفات أبرزها الوضع العام بالبلاد.وأوضح البوغديري أن "اتحاد الشغل معني بالحوار الوطني لأنه قوة حقيقية في البلاد".