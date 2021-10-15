رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء ببنزرت

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم على موكب إحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء بروضة الشهداء ببنزرت مرفوقا بكل من رئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزير الدفاع عماد مشيش وبحضور رئيس الديوان نادية عكاشة.وتولى رئيس الجمهورية تحية العلم على أنغام النشيد الوطني واستعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية قبل التوجه إلى روضة الشهداء أين وضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء الأبرار، ثم تلا رفقة الحاضرين فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الزكية.