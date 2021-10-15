رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء ببنزرت

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 11:16قراءة: 0 د, 25 ث
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم على موكب إحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء بروضة الشهداء ببنزرت مرفوقا بكل من رئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزير الدفاع عماد مشيش وبحضور رئيس الديوان نادية عكاشة.

وتولى رئيس الجمهورية تحية العلم على أنغام النشيد الوطني واستعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية قبل التوجه إلى روضة الشهداء أين وضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء الأبرار، ثم تلا رفقة الحاضرين فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الزكية.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234269

Amor2  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 18h 19m |           
إعترف بعظمة لسانه أن الإستحمار عفوًا الإستعمار كان حماية....!!!
تبذير لموارد الشعب يريد .....و..ورود وأزهار و مواكب وتحيات الجيوش الجرارة و الدولة في أبهة مالية..
الكل إلى الجحيم و لا تُمَسّْ الثلاثين ألف دينار شهرياًّ...!!!!!

Goldabdo  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 11h 45m |           
الاولى هو وضع الاكليل على قبور الجنود الفرنسيين فقد كانوا يحموا تونس قبل ان يخرجهم المجرمون التونسيون.



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 16 أكتوبر 2021 | 10 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:43 15:14 12:12 06:28 05:02
Babnet
17°
Babnet24°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet16°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1624°-1723°-1822°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21469,6

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28746 DT        1$ =2,84208 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   2127,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive