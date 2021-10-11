في موكب آداء الحكومة لليمين الدستورية، قيس سعيد يعرض صور المشاحنات في مجلس النواب ويعلق"المجلس شكل خطرا داهما ومازال الخطر قائما"

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 11:26قراءة: 0 د, 20 ث
توجه الاثنين 11 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد بكلمة للشعب التونسي على هامش اعلان تركيبة الحكومة واداء أعضائها لليمين الدستورية.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الاجراءات التي أعلنها لا تمثل انقلابا وقال " يتحدثون عن انقلاب واي انقلاب يعتمد على الدستور".
وقام رئيس الجمهورية بعرض صورا لمشاحنات شهدها مجلس النواب وقال " مجلس النواب شكل خطرا داهما ومازال الخطر قائما".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233974



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الاثنين 11 أكتوبر 2021 | 5 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:50 15:20 12:13 06:23 04:57
Babnet
23°
Babnet23°Babnet% 49:الرطــوبة
تونــسBabnet17°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1725°-1724°-1822°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive