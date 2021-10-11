توجه الاثنين 11 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد بكلمة للشعب التونسي على هامش اعلان تركيبة الحكومة واداء أعضائها لليمين الدستورية.وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الاجراءات التي أعلنها لا تمثل انقلابا وقال " يتحدثون عن انقلاب واي انقلاب يعتمد على الدستور".وقام رئيس الجمهورية بعرض صورا لمشاحنات شهدها مجلس النواب وقال " مجلس النواب شكل خطرا داهما ومازال الخطر قائما".