سامي الطاهري يحرّض على المرزوقي والأخير يرد... قبل إعطائي دروس في الوطنية ليقارن الناس بين تاريخي وتاريخهم

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 08:45قراءة: 0 د, 50 ث
دعا اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إلى إيقاف صرف جراية الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي.

وفي تدوينة له على الفايسبوك، قال الطاهري، إن جراية المرزوقي والمُقدرة بـ30 ألف دينار تُمكِن من انتداب 18 أستاذ ابتدائي وثانوي، وذلك دون احتساب امتيازات أخرى ككلفة المرافقة والحراسة والخدمات وجوزا السفر الديبلوماسي.

يُشار إلى أن نقابة السلك الديبلوماسي طالبت أمس بسحب جواز السفر الديبلوماسي الذي يتمتع به المرزوقي.


المرزوقي ينفى

وكان المنصف المرزوقي نفى في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ما تردد حول دعوة فرنسا للتدخل في شؤون تونس مضيفا " قلت انه على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " يعملون بمقولة مبدأ الدعاية النازية "اكذبوا اكذبوا، لا بد ان يبقى شيء من اكاذيبكم"
وتابع "قلت على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب. استمعوا للفيديو ولا تستمعوا للهذيان والأكاذيب.
قبل إعطائي دروس في الوطنية ليقارن الناس بين تاريخي وتاريخ "أحدهم"
ولا بد لليل ان ينجلي"


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