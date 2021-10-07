تفكيك شبكة تدليس طوابع جبائية خاصة بدولة أجنبية بقيمة 2 مليون دينار

في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وعلى إثر عمل إستعلامي مفاده وجود شبكة تنشط في مجال طباعة الطوابع الجبائية المزيفة تولت فرقة الحرس الديواني بتونس مداهمة مطبعة كائنة بإحدى المناطق بجهة تونس أين تم حجز عدد 367 ألف طابع جبائي مزيف من فئات مختلفة تابعة لدولة أجنبية تتم طباعتها ومن ثم تهريبها، وقد قدرت قيمة هذه الطوابع الجبائية بحوالي 02 مليون دينار.



ووفق بلاغ للادارة العامة للديوانة أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بذي الشبهة على ذمة الأبحاث من أجل مسك بضاعة محجرة معدة للتهريب ومن أجل مسك وافتعال واستعمال مدلس متأتي عن جنحة التهريب.



