" تلنات القابضة " في زيارة رسمية لفرنسا لاستلام شهادة " MSI 20000 "

بلاغ صحفي - أدّت شركة " تالنات القابضة " زيارة إلى مدينة باريس وتحديدا إلى أهمّ مركز مالي أوروبي حيث تسلّمت رسميّا شهادة " MSI 20000 " بعد عملية تقييم دقيقة للشركة تم البدء فيها والإعداد لها جيّدا من المنبع.



وقد تم تقديم هذه الشهادة بصفة استثنائية ورمزية في المكاتب التاريخية لرئيس بورصة باريس من قبل السكرتير العام للهيئة الفرنسية لإصدار شهادات " COFICERT " بحضور كبار ممثلي" تالنات القابضة". وهي رسالة قوية بعثت من قبل " تالنات القابضة" إلى المجتمع المالي الدولي توضح الكثير عن طموحات المجموعة في سوق رأس المال.

و تأتي شهادة " تالنات القابضة " بعد عملية تقييم صارمة للشركة وفقا لمنهجية "MSI " التي أظهرت أن الشركة تستجيب بالكامل لمعيار MSI 20000.



وللتذكير فإن " MSI 20000 " هو المعيار الدولي المخصص للجودة المالية للشركات.



وبعد أن بلغت مرحلة النموّ الكامل وخلال فترة التغيير واستعراض ما لديها من قدرة وقوة في الأشهر الأخيرة توّجت بنجاح مشروع " تحدي 1 " المصمم بنسبة 100٪ من قبل خبرات المجمع أصبحت " تالنات " (أول فاعل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية في مجال الخبرة الفضائية ) ترى الأمور بعيون أكبر وفي أفق أبعد وأرحب وبالتالي تمنح نفسها كافة الوسائل لتحقيق طموحها.

ومن خلال هذا النجاح دخلت " تالنات " إلى النادي المغلق للفاعلين العالميين بفضل ما اكتسبت من خبرة وتحكّم في مجال الفضاء وإتقان لهذه التقنية الحديثة والمحددة بشكل خاص.

وللتذكير فإن " تلنات القابضة" شركة رائدة في المنطقة بفضل الخبرة الطويلة التي اكتسبتها على مدار ما يقارب 30 عاما مع شركاء مرجعيين من الدرجة الأولى.



وستعمل هذه الشهادة على تعزيز الوضع الاقتصادي للشركة على المستوى الإقليمي وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين والمشغلين الماليين على المستوى الدولي. وهي تؤكد مستوى جودة الوضع المالي للشركة القابضة وجاذبية وضعها المالي.

ويعود هذا النجاح أيضا إلى اعتبارات قوية في ما يتعلق بالبحث والتطوير جعلت من " تالنات " حتى الآن " اللاعب " الوحيد في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط الذي يمتلك تقنيات الطيران من ألفها إلى يائها بطريقة متكاملة في قطاع يشهد ازدهارا ملحوظا ومتسارعا .



أما على المستوى المالي فإن شهادة " MSI 20000 " الصادرة عن جهة التصديق الفرنسية " COFICERT " ستدعم الوضع الاقتصادي للشركة على نطاق إقليمي وتطمئن الفاعلين الاقتصاديين والمشغلين الماليين على المستوى الدولي في ما يتعلق بجودة الوضع المالي لشركة " تالنات القابضة".

ومن خلال شهادة " MSI 20000 " ستعتمد شركة " تالنات " على جاذبية وضعها المالي لتقوية ودعم قاعدتها المالية خارج حدودها والتقاط الإمكانات العالمية للأسواق المفضلة الجديدة والاستفادة منها .

ومن خلال هذه الشهادة فقد زوّدت " تالنات القابضة" نفسها بأداة تقييم مالي تحظى بتقدير عال في عالم المال علما بأن معيار " MSI 20000 " يمثّل مرجعا مستقلّا وموثوقا به يوفر معلومات حول الصحة الاقتصادية والمالية الجيدة للشركة.



ويندرج مشروع شهادة " تالنات " في إطار استراتيجية التنويع والتطوير المسطّرة من قبل المجموعة على نطاق واسع وقدرتها على الاستجابة إلى المعايير والمقاييس الدولية الأكثر صرامة والأكثر حرصا على توفّرها.

وقد أظهر تشخيص " MSI " المقدم إلى " COFICERT " و أدى إلى اعتماد " تالنات " النضج العميق في نشاطها الأساسي التاريخي مما يسمح لها بالذهاب بهدوء نحو غزو الأسواق الدولية ونحو فرص تجارية واقتصادية ومالية جديدة .

وللإشارة فقد تم رسميا تسليم الشهادة إلى" تلنات القابضة "في باريس يوم 23 سبتمبر2021 من قبل " COFICERT France".



حول معيار MSI 20000:

تعتبر مواصفات معيار " MSI 20000 " بمثابة التعيير في المجال المالي (ISO de la Finance ) وكراس الشروط المتعلق بمعيار " MSI 20000 " . وهو يعطي المتطلبات المتعلقة بمحاور الصلابة والأداء المالي حسب مقاربة قطاعية. وتمنح هذه الشهادة من قبل رواد العالم في إصدار الشهادات.





