القضاء العسكري ينظر اليوم في الطعن ضد بطاقتي الإيداع الصادرتين في حق مخلوف

أكد ائتلاف الكرامة في بلاغ له، اليوم الأربعاء، أن دائرة الاتهام تنظر، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، في الطعن في بطاقتي الإيداع الصادرتين في حق سيف الدين مخلوف .واعتبر الائتلاف أن بطاقات الإيداع بالسجن تضمنت خروقات قانونية جمّة، حيث أنّ بطاقة الإيداع الأولى أصدرها قاضي التحقيق الأول في ما يسمى بـ "قضية المطار" بعد ان شهد ضده في القضية الثانية المفتعلة في قضية نيابة راشد الخياري، بحسب نص البلاغ.أما البطاقة الثانية فقد أصدرها قاضي التحقيق الثالث قبل الاستنطاق "في مخالفة صريحة لاحكام الفصل 80 إجراءات جزائية وأثناء مباشرته لوظيفه كمحامي متمتعا بحصانة الفصل 47 من مرسوم المحاماة".