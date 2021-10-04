عبد اللطيف المكي: مهما بلغ عدد أنصار قيس سعيّد لا يجُوز له الإنقلاب على الدستور

"لم أسمع واحدا من معارضيه يقول إن الأستاذ قيس سعيد ليس له أنصارا، فبالتأكيد له أنصار، لكن مهما بلغ عدد أنصاره فلا يجوز له الإنقلاب على الدستور، الارادة الشعبية تنفذ عبر الدستور".

شدد القيادي المستقيل من حركة النهضة والوزير الأسبق، عبد اللطيف المكي، على أنه "مهما بلغ عدد أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يجُوز له الإنقلاب على الدستور".وأضاف عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 04 أكتوبر 2021، على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن "الإرادة الشعبية تُنفّذ عبر الدستور".يذكر أن قرابة ال3 آلاف تظاهروا الأحد في شارع الحبيب بورقيبة دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين، والقاضية بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي وتعزيز صلاحياته الدستورية.وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس هاتفين "الشعب يريد حل البرلمان" و"كلنا قيس سعيّد كلنا تونس" و"قرارات 25 جويلية ثورة داخل الثورة" و"إلى الأمام قيس سعيّد"و"دستور غير ديمقراطي".