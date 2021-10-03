بعد بنما... اسم محسن مرزوق يطفو مجددا في وثائق باندورا

"بالتوازي مع اتصالاته بموساك فونسيكا، شرع محسن مرزوق في إجراءات مع شركة إس إف إم لخدمات الشركات وهو مكتب مشابه مقره دبي و جنيف، من أجل إدراج شركة في الجزر العذراء البريطانية. وكانت إس إف إم قد طلبت مبلغ 1791 جنيه استرليني (قرابة 6800 دينار) في حين أن موساك فونسيكا قدرت أتعابها بـ2613 دولار (قرابة 7400 دينار) مقابل نفس الخدمات.



في نهاية المطاف، استقر رأيه على إس إف إم لخدمات الشركات التي "نصحني بها أصدقائي" على حد تعبيره. وفي يوم 16 ديسمبر 2014، أُدرجت شركة "إيقل وان للاستثمارات القابضة ذات المسؤولية المحدودة".



شأنها شأن موساك فونسيكا، تمتهن إس إف إم تكوين الشركات الوهمية وتوفر خدمات أوفشور أخرى تتيح لعملائها وعميلاتها إخفاء هوياتهم·ـن والتخفيض في الضرائب. و يعمد هذا المكتب إلى الإشهار لخدماته على الانترنت ومن خلال موقعه الالكتروني ."

وثائق باندورا