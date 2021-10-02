عبير موسي: '' السيادة للشعب عبر الانتخابات لا غير ... وسعيّد ما حلّش البرلمان وخلى الغنوشي يرتع فيه''

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان السيادة للشعب عبر الانتخابات وإذا أراد البعض للشعب أن يمارس سيادته فهي عبر الانتخابات، وفق تعبيرها.



وأقرت موسي في تصريح لاذاعة شمس آف آم خلال جولة للحزب في الجهات تحت إسم "قافلة التنوير"، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم بحل البرلمان و"خلى الغنوشي يرتع فيه" ، وفق تعبيرها.



وأشارت موسي إلى أن "الغنوشي يستعمل صفته كرئيس للمجلس ويلتقي مع أطراف خارجية ".



وأضافت أن المتضرر الوحيد من عدم صرف الأجور هم الموظفين لا أكثر، محملة رئيس الجمهورية مسؤوليته لعدم حله البرلمان.



يشار ايضا الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء



كما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.



