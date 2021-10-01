16 سنة سجنا في حق طالب هرب كمية من المخدرات في بطنه

اصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب16 سنة سجنا في حق طالب في العقد الثاني من العمر وجهت له تهمة التوريد بنية الاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب"والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة،وتخطئته ب20 الف دينار ،على خلفية ضبطه بمطار تونس قرطاج خلال عرضه على جهاز السكانير وفي معدته كبسولات لمواد مخدرة تتمت تجزئتها وبحوزته كميات من المخدرات كان قد ابتلعها خلال تواجده في إحدى الدول الاوروبية.



وقد اعترف المتهم انه كلف بتلك المهمة مقابل مبلغ مالي وان ظروفه دفعته لذلك .



