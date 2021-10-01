الفتيتي: بتعليمات من الباجي قائد السبسي تم تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

طارق الفتيتي : البرلمان انتهى بصيغته الحالية



أكد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، أنه بتعليمات من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي تمّ تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.وبين خلال حضوره في برنامج صباح الورد على اذاعة جوهرة أنه تمّ الاتفاق على قائمة أعضاء المحكمة الدستورية بحضور رئيس المجلس أنذاك محمد الناصر، والنواب غازي الشواشي وسالم الابيض و سفيان طوبال الذي اتصل به الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وأسدى تعليماته بعدم التصويت لفائدة الجامعية والقانونية سناء بن عاشور، لأنها لم تشارك في حفل 13 أوت للاحتفال بعيد المراة، بقصر قرطاج.وصرح طارق الفتيتي بأن إنتظاراتهم من قرارات ال25 من جويلية 2021 كانت كبيرة.كما بين الفتيتي، أن قرارات الرئيس كانت "صفعة لكل منظومة ما قبل 25 جويلية خاصة الطبقة السياسية التي إعتمدت منهجا خاطئا ، قائلا: "للأسف لم تكن اجراءات بالسرعة المطلوبة، اردنا محاسبة كل الفاسدين وكل من أجرم في حق الشعب التونسي.وبين الفتيتي أن رغم احترامه للفئة من نواب المجلس المجمدة أشغاله ، التي ترغب في العودة الى المجلس، الا أنه يرفض العودة للمجلس، مضيفا أن البرلمان انتهى بصيغته الحالية، و لا خيار للتونسيين الا الحوار.وأردف الفتيتي أن ما وصلت اليه تونس اليوم هو نتيجة معركة "كسر عظام" بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المجلس راشد الغنوشي، داعيا الى اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.وكان النائب عن الكتلة الوطنية العياشي الزمال أعلن الخميس 30 سبتمبر، أنه سيتوجه اليوم الجمعة 1 أكتوبر رفقة عدد من النواب الي بمجلس نواب الشعب لاستئناف عملهم وذلك بعد انتهاء فترة العطلة البرلمانية.وقال الزمال في تصريح للاذاعة الوطنية أنه في حال كانت أبواب البرلمان موصدة قد يلتجئ النواب للاحتجاج وعقد جلسة عن بعد للنقاش حول الخطوات التي سيقومون بها للدفاع عن الشرعية والمسار الديمقراطي وفق تعبيره.وأشار الزمال الي أن هناك الي حد الآن حوالي 90 نائبا من كتل مختلفة أمضوا على البيان الذي بادر باصداره رفقة كل من النائبين صافي سعيد وعياض اللومي لدعوة النواب لاستئناف عملهم مشددا على أن عدد النواب الممضين سيرتفع.