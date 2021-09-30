حمة الهمامي: مسكينة نجلاء بودن ستكون مجرّد موظفة عند قيس سعيّد

قال الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام " أن سعيّد عبّد الطريق للفاشية والاستبداد" مضيفا " مسكينة تونس".وبخصوص تكليف رئيس الجمهورية نجلاء بودن لتشكيل حكومة قال الهمامي إنها ستكون مجرّد موظّفة لدى سعيّد بمقتضى الأوامر التي وضعها يوم 22 سبتمبر 2021 وستعمل على تنفيذ برنامج سعيّد، متابعا "مسكينة نجلاء بودن..".وأكد حمة الهمامي على أن حزبه سوف لن يتفاعل مع حكومتها لأنها حكومة انقلاب وأنه يرفض المزايدات بخصوص تعيين امرأة في منصب قيادي، مؤكدا انه مع مبدأ التناصف.وأعلن عن انطلاق محادثات وتحركات لتشكيل جبهة واسعة تتكون من قوى سياسية ومدنية لمقاومة ما وصفه بحكم استبدادي جديد وتابع: سنقاوم منظومة قيس سعيّد التي تقوم على الشعبوية تماما مثل منظومة النهضة التي تستخدم الدين.يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد كلف أمس الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، وذلك وفق أحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.