حمة الهمامي: مسكينة نجلاء بودن ستكون مجرّد موظفة عند قيس سعيّد

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 11:17قراءة: 0 د, 51 ث
قال الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام " أن سعيّد عبّد الطريق للفاشية والاستبداد" مضيفا " مسكينة تونس".
وبخصوص تكليف رئيس الجمهورية نجلاء بودن لتشكيل حكومة قال الهمامي إنها ستكون مجرّد موظّفة لدى سعيّد بمقتضى الأوامر التي وضعها يوم 22 سبتمبر 2021 وستعمل على تنفيذ برنامج سعيّد، متابعا "مسكينة نجلاء بودن..".

وأكد حمة الهمامي على أن حزبه سوف لن يتفاعل مع حكومتها لأنها حكومة انقلاب وأنه يرفض المزايدات بخصوص تعيين امرأة في منصب قيادي، مؤكدا انه مع مبدأ التناصف.

وأعلن عن انطلاق محادثات وتحركات لتشكيل جبهة واسعة تتكون من قوى سياسية ومدنية لمقاومة ما وصفه بحكم استبدادي جديد وتابع: سنقاوم منظومة قيس سعيّد التي تقوم على الشعبوية تماما مثل منظومة النهضة التي تستخدم الدين.


يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد كلف أمس الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، وذلك وفق أحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233326

Lechef  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 00m |           
Dans les conditions actuelles, aucune personne quel que soit son génie, son expérience et ses compétences ne pourra redresser la barre tout seul....
Le résultat dépend du collectif homogénéité et compétences et aussi de la coordination de ces équipes dont la responsabilité incombe au 1er ministre ou chef du gouvernement !



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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