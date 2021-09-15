محسن حسن: الوضع الإقتصادي خطير جدا وقد نصبح غير قادرين على التحكم في قرارنا

Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 - 10:25 قراءة: 0 د, 39 ث
أطلق الخبير الإقتصادي محسن حسن اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، صيحة فزع بسبب الوضع المالي والإقتصادي في تونس، مشددا على ضرورة تكوين حكومة في أقرب وقت ممكن بما يُمكِن فتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبالتالي التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.

ودعا محسن حسن في حوار مع ماتينال اذاعة شمس، إلى أهمية الاهتمام بالشأن الإقتصادي، واصفا الوضع بالخطير والخطير جدا.

وكشف المتحدث أن تونس قد تُصبح غير قادرة على التحكم في قرارها، مبينا أنه لم يعد اليوم بإمكان تونس الإلتجاء للخارج.

وقال محسن حسن إن قانون مالية تكميلي هو اليوم أكثر من ضروري، خاصة وأن الفرضيات التي قام عليها قانون المالية لم تعد صالحة.

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