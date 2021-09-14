يحدث في تونس: نقابة تفتح مناظرة انتداب في شركة الطرقات السيارة والأولوية للمطالب المقدّمة من طرف المنخرطين

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 12:14 قراءة: 0 د, 20 ث
كشف الثلاثاء 14 سبتمبر، مرصد رقابة عما وصفها بالكارثة وقمة الاستهتار بقوانين الدولة وسلوكيات البلطجة والتبوريب النقابي والتي تتمثّل في فتح نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلب شركة تونس للطرقات السيارة لمناظرة انتداب صلب الشركة.

ونشر المرصد بلاغ النقابة لانتداب 12 قابض بشركة تونس للطرقات السيارة الذي أكّدت من خلاله أن الأولوية ستكون للمطالب المقدّمة من طرف المنخرطين فيها وأن المطالب يتم تقديمها لأعضاء النقابة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 232357

Sarramba  (Russian Federation)  |Mardi 14 Septembre 2021 à 12h 37m |           
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