يحدث في تونس: نقابة تفتح مناظرة انتداب في شركة الطرقات السيارة والأولوية للمطالب المقدّمة من طرف المنخرطين

كشف الثلاثاء 14 سبتمبر، مرصد رقابة عما وصفها بالكارثة وقمة الاستهتار بقوانين الدولة وسلوكيات البلطجة والتبوريب النقابي والتي تتمثّل في فتح نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلب شركة تونس للطرقات السيارة لمناظرة انتداب صلب الشركة.ونشر المرصد بلاغ النقابة لانتداب 12 قابض بشركة تونس للطرقات السيارة الذي أكّدت من خلاله أن الأولوية ستكون للمطالب المقدّمة من طرف المنخرطين فيها وأن المطالب يتم تقديمها لأعضاء النقابة.