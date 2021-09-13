نجل غازي الشواشي: تعرّضت للإيقاف بالمطار وعون أمن قال لي "احمد ربي خلّيناك تسافر "

أفاد الياس الشواشي ابن غازي الشواشي امين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 انه فوجئ بإخضاعه لاستشارة حدودية في مطار تونس قرطاج عندما كان يهم بالسفر الى فرنسا بحكم انه مقيم بالخارج.وكتب الشواشي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك: " هذا الصباح "عندما كنت مسافرا لفرنسا يتم ايقافي من طرف اعوان امن المطار، شنوة السبب ، اتضح لهم اني ابن غازي الشواشي النائب والوزير السابق والامين العام لحزب التيار الديمقراطي …عندما سألت السيد المسؤول في المطار شنوة دخلي يرد علي لانك ابن غازي الشواشي تخضع للاستشارة الحدودية المسبقة، اي نعم ، الاستشارة من قصر قرطاج".وأضاف "بعد ساعتين من حرب الأعصاب والاحساس بالظلم ورغم اني مقيم بالخارج وفي اخر لحظة يسمح لي بامتطاء الطائرة دون اعتذار حتي كلمة تطيب خاطر ويزيد عندما اطلب من عون الامن الذي كلف بمرافقتي بان يساعدني على التسريع في استكمال الاجراءات قبل ان تقلع الطائرة يهمس لي بالقول احمد ربي خليناك تسافر …عيب الي صاير في البلاد .. ضحكولو في 25 جويلية… تمد على طولو…""