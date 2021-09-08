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العوينة... يقتل مدير ببنك ويلوذ بالفرار

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 17:48قراءة: 0 د, 18 ث
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع جثة مدير ببنك لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة،بعد ان عثر عليها تحمل آثار طعن ومتعفنة داخل شقة بالعوينة .

كما تمكن أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني مساء اليوم من الكشف عن مرتكب جريمة القتل وايقافه وقد اعترف بما نسب اليه ،وتم الاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه باذن من النياية العمومية.

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