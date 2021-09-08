الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي تلغي قرار مقاطعة العودة المدرسية 2021-2022

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي، عقب اجتماعها أمس الثلاثاء، الغاء قرار مقاطعة العودة المدرسية الجديدة لسنة 2021-2022، الذي كانت اتخذته بتاريخ 18 ماي الماضي، على خلفية جملة من المطالب.



وأفاد الناطق الرسمي باسم الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، ان الغاء قرار مقاطعة العودة المدرسية يعكس التزام نقابة التعليم الاساسي بانجاح العودة الدراسية وتدارك النقص في زمن التعلمات الناتج عن اعتماد نصف الزمن المدرسي فقط خلال العام المنقضي.



وأكد أن الهيئة الادارية أقرت التمسك بالمطالب المتمثلة في سداد المستحقات المالية للمدرسين وتمتيع المدراس الابتدائية بالاستقلالية المالية وتحسين ظروف العمل مع تسوية وضعيات الأساتذة النواب.



وذكر أن اتخاذ قرار الغاء المقاطعة يرجع بالأساس الى الهيئة الادارية دون غيرها حيث كانت قد انعقدت يوم 18 ماي الماضي وصدر عنها قرار بالمقاطعة قبل ان تتراجع عته في اجتماعها ليوم أمس الثلاثاء.



وأوضح ان اتخاذ قرار الغاء المقاطعة يعود أيضا الى الوضع الحكومي الراهن، خاصة في ظل عدم الاعلان عن حكومة جديدة مكونة من وزراء بكامل صلاحياتهم ويمكن لهم التفاوض واتخاذ القرارات خلافا لحالة تصريف الأعمال الحالية التي لا تمنحهم الا صلاحيات ومهام محدودة.



واكد عضو جامعة التعليم الأساسي ان الهيئة الادارية ابقت على مطالبها وستحدد رزنامة في مواعيد التحرك للمطالبة بتنفيذها، مشيرا الى أن الطرف النقابي سيطرح هذه المطالب على المفاوضات من أجل الدفاع عن استحقاقات القطاع.



واعتبر ان الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد منحت وزارة التربية الوقت الكافي للنظر في المطالب المقدمة لها، لكنها لم تتلق أي دعوة لعقد جلسة تفاوض بل شهدت بعض الاتفاقات السابقة تراجعا عن تنفيذها ما دفع بالهيئة الادراية الى التفكير في اعلان المقاطعة ثم التراجع عنها.



يذكر ان اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بتاريخ 18 ماي 2021 كان قد أقر مقاطعة العودة المدرسية 2021-2022 وأصدر لائحة من المطالب من بينها سن قانون يجرم الاعتداء على المربين وحرمة المدرسة وفتح حوار جدي لإصلاح المنظومة التربوية بما فيها منظومة التقييم، وتفعيل اتفاقيات سابقة موقعة مع وزارة التربية على غرار محضر جلسة بتاريخ 1 مارس الماضي يتعلق بجملة من المنح تهم المديرين والمساعدين البيداغوجيين إضافة الى الترقيات.



