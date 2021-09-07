بعد أن فقدت من السوق ... مداهمة مخزن عشوائي وحجز 20 الف قارورة مياه معدنية منتهية الصلوحية

تمكن ليلة أمس اعوان الحرس الوطني بفوشانة بالتنسيق مع أعوان الحرس البلدي من الكشف عن مخزن عشوائي بمنطقة دوار الحوش بفوشانة به كميات هائلة من قوارير الماء المعدني منتهية الصلوحية ،وقد تم حجز كامل الكمية التي تقدر بحوالي 20 ألف قارورة صغيرة الحجم.
باستشارة النياية العمومية اذنت بحجز كميات المياه المذكورة ،واتلافها وتحرير محضر بحث في الغرض.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي بكور، أكد أن النقص المسجل في المياه المعدنية يعود للشركات المصنعة وليس للمساحات التجارية الكبرى التي لا يتجاوز مخزونها من الماء يومين.
وأضاف الهادي بكور، في تصريح اعلامي صباح أمس الإثنين 06 سبتمبر 2021 ، أنه على خلفية أزمة المياه المعدنية فان المساحات الكبرى قررت تمكين كل الحرفاء من 'ستيكتين ماء' فقط.
باستشارة النياية العمومية اذنت بحجز كميات المياه المذكورة ،واتلافها وتحرير محضر بحث في الغرض.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي بكور، أكد أن النقص المسجل في المياه المعدنية يعود للشركات المصنعة وليس للمساحات التجارية الكبرى التي لا يتجاوز مخزونها من الماء يومين.
وأضاف الهادي بكور، في تصريح اعلامي صباح أمس الإثنين 06 سبتمبر 2021 ، أنه على خلفية أزمة المياه المعدنية فان المساحات الكبرى قررت تمكين كل الحرفاء من 'ستيكتين ماء' فقط.
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